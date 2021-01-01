  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مبابي لن ينتقل إلى ريال مدريد بشكلٍ مجاني

الأحد 05 سبتمبر 2021 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي لن ينتقل إلى ريال مدريد بشكلٍ مجاني



وكالات / سما /

يواصل نادي ريال مدريد العمل لمحاولة إنهاء صفقة ضم كيليان مبابي للموسم المقبل، بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لنقله هذا الصيف.

سيكون هدف الريال كما أشارت صحيفة ماركا هو إغلاق وصوله بمجرد انتهاء عام 2021، حيث سيصبح اللاعب حراً في التفاوض بداية من 1 يناير 2022.

وفي ظل رفض مبابي المتكرر لعروض التجديد فإن المرينجي يستعد لاستقبال نجم باريس سان جيرمان، ولكن على الرغم من أنه عقده سوف ينتهي لكن على الريال رغم ذلك دفع كثير من الأموال للتوقيع مع اللاعب.

فالأمر لا يقتصر فقط على الراتب السنوي الذي سيتم الاتفاق عليه، لكن سيكون على النادي الأبيض دفع أعلى مكافأة انتقال في التاريخ كما حدث مع ليونيل ميسي عندما وصل إلى باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة ماركا أن من الصعب تخمين رقم معين، لكن مصادر مقربة من النادي الأبيض ووكلاء من عالم كرة القدم مقتنعون بأن الريال قد يدفع ما يقرب من 80 مليون يورو ما بين مكافآت وعمولات.

على أية حال سيكون الرقم أقل بكثير من المبلغ الذي كان سيدفع النادي الإسباني إلى باريس للتوقيع مع مبابي وهو 200 مليون يورو.

#كيليان مبابي #مدريد

الأكثر قراءة اليوم

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

السنوار يَخرُج من تحت الأرض ويظهر علانيّةً مُهَدِّدًا بحَربٍ جديدة..

تنويه أمني عاجل لسكان قطاع غزة …

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم لثلاثة أيام

خطة "جسر لندن" .. تفاصيل "مثيرة" حول إعلان وفاة الملكة ودفنها

الأخبار الرئيسية

الصحة : 3 وفيات و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: مراكز كورونا اوشكت على الامتلاء والمدارس بؤر تفش للفيروس

جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

مسؤول إسرائيلي : التصعيد آتٍ ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من أربعة أسابيع

تق

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية