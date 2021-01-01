مبابي لن ينتقل إلى ريال مدريد بشكلٍ مجاني

وكالات / سما /

يواصل نادي ريال مدريد العمل لمحاولة إنهاء صفقة ضم كيليان مبابي للموسم المقبل، بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لنقله هذا الصيف.

سيكون هدف الريال كما أشارت صحيفة ماركا هو إغلاق وصوله بمجرد انتهاء عام 2021، حيث سيصبح اللاعب حراً في التفاوض بداية من 1 يناير 2022.

وفي ظل رفض مبابي المتكرر لعروض التجديد فإن المرينجي يستعد لاستقبال نجم باريس سان جيرمان، ولكن على الرغم من أنه عقده سوف ينتهي لكن على الريال رغم ذلك دفع كثير من الأموال للتوقيع مع اللاعب.

فالأمر لا يقتصر فقط على الراتب السنوي الذي سيتم الاتفاق عليه، لكن سيكون على النادي الأبيض دفع أعلى مكافأة انتقال في التاريخ كما حدث مع ليونيل ميسي عندما وصل إلى باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة ماركا أن من الصعب تخمين رقم معين، لكن مصادر مقربة من النادي الأبيض ووكلاء من عالم كرة القدم مقتنعون بأن الريال قد يدفع ما يقرب من 80 مليون يورو ما بين مكافآت وعمولات.

على أية حال سيكون الرقم أقل بكثير من المبلغ الذي كان سيدفع النادي الإسباني إلى باريس للتوقيع مع مبابي وهو 200 مليون يورو.