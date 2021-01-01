الصحة الإسرائيلية : تسجيل 4975 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

شخصت 4975 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مؤشر تراجع بمعدل العدوى والإصابات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا شخصت 884 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمال الحالات النشطة 91346 إصابة نشطة، فيما بلغ إجمال الإصابات التي شخصت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في 1.15 مليونا، بينما بلغ إجمالي وفيات كورونا 7154 حالة وفاة، بعد أن توفي، أمس السبت، 7 أشخاص تأثرا بالفيروس.

وتظهر الإحصاءات استمرار التراجع بالإصابات الخطيرة، حيث يرقد في أقسام كورونا 679 مصابا بينهم 157 مصابا تم ربطهم في أجهزة التنفس الاصطناعي، علما أن إجمالي عدد من يرقد في مستشفيات البلاد بسبب الإصابة بكورونا 1126 مصابا.

وأظهرت البيانات استمرار التراجع في نتائج الفحوصات الموجبة لاكتشاف كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 89081 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 5.76% منها موجبة، علما أن المعدل اليومي بالأسبوع الماضي بلغ 6.5%.

وفيما تواصل نتائج الفحوصات الموجبة بالانخفاض، أظهر مُعامل تناقل العدوى تراجعا وتوقف عند 1.03 بعد أن كان 1.35 في الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى 6,011,624، بينما بلغ إجمال من حصلوا على الجرعة الثانية 5,507,946، بينما حصل على الجرعة الثالثة 2,581,893.