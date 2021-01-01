  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية : تسجيل 4975 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 05 سبتمبر 2021 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية : تسجيل 4975 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القدس المحتلة / سما /

شخصت 4975 إصابة جديدة بفيروس كورونا  في مؤشر تراجع بمعدل العدوى والإصابات الخطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا شخصت 884 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمال الحالات النشطة 91346 إصابة نشطة، فيما بلغ إجمال الإصابات التي شخصت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في 1.15 مليونا، بينما بلغ إجمالي وفيات كورونا 7154 حالة وفاة، بعد أن توفي، أمس السبت، 7 أشخاص تأثرا بالفيروس.

وتظهر الإحصاءات استمرار التراجع بالإصابات الخطيرة، حيث يرقد في أقسام كورونا 679 مصابا بينهم 157 مصابا تم ربطهم في أجهزة التنفس الاصطناعي، علما أن إجمالي عدد من يرقد في مستشفيات البلاد بسبب الإصابة بكورونا 1126 مصابا.

وأظهرت البيانات استمرار التراجع في نتائج الفحوصات الموجبة لاكتشاف كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 89081 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 5.76% منها موجبة، علما أن المعدل اليومي بالأسبوع الماضي بلغ 6.5%.

وفيما تواصل نتائج الفحوصات الموجبة بالانخفاض، أظهر مُعامل تناقل العدوى تراجعا وتوقف عند 1.03 بعد أن كان 1.35 في الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى 6,011,624، بينما بلغ إجمال من حصلوا على الجرعة الثانية 5,507,946، بينما حصل على الجرعة الثالثة 2,581,893.

الأكثر قراءة اليوم

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

السنوار يَخرُج من تحت الأرض ويظهر علانيّةً مُهَدِّدًا بحَربٍ جديدة..

تنويه أمني عاجل لسكان قطاع غزة …

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم لثلاثة أيام

"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

بالصور.. استئناف إطلاق البالونات الحارقة اتجاه مستوطنات الاحتلال

الأخبار الرئيسية

الصحة : 3 وفيات و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: مراكز كورونا اوشكت على الامتلاء والمدارس بؤر تفش للفيروس

جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

مسؤول إسرائيلي : التصعيد آتٍ ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من أربعة أسابيع

تق

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية