الأشغال توضح بشأن الإعلان المصري عن بدء المرحلة الثانية من الاعمار

غزة / سما /

​قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان: "إن الوزارة لم يصلها أي معلومات رسمية بشأن إعلان قرب بدء المرحلة الثانية من إعادة إعمار قطاع غزة، سوى ما سمعناه عن نية مصر البدء بها بعد الانتهاء من مرحلة إزالة آثار العدوان".

وأضاف سرحان في حديث لإذاعة "الوطن المحلية "لا موعد محدد لبدء المرحلة الثانية من إعادة إعمار قطاع غزة، لأنه لم يتواصل معنا أحد حول هذا الأمر، ونأمل أن تكون المعلومات المصرية حول بدء مرحلة البناء والتشييد حقيقية".

وأشار لوجود مبادرة من قبل حركة حماس لتقديم تعويضات أقل من 500$ لكل أسرة متضررة بشكل بسيط واستلمت كشوفات بذلك.

وشدد سرحان على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ملتزمة تماماً بإعادة إعمار قطاع غزة حال توفرت الأموال في الفترة المقبلة.

وحول قرار إزالة برج الجوهرة وسط مدينة غزة، قال "تم اتخاذ القرار وقد تولت الأمر (UNDP) بحيث توجد عدة إجراءات لتدعيم البرج قبل إزالته، بالإضافة لتأمين السكان والجيران".

وأوضح أنه تم وضع خطة من قبل UNDP وقامت الوزارة بالتعديل عليها وسنبدأ قريباً في مشروع إزالة البرج.