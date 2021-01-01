  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال توضح بشأن الإعلان المصري عن بدء المرحلة الثانية من الاعمار

الأحد 05 سبتمبر 2021 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال توضح بشأن الإعلان المصري عن بدء المرحلة الثانية من الاعمار



غزة / سما /

​قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان: "إن الوزارة لم يصلها أي معلومات رسمية بشأن إعلان قرب بدء المرحلة الثانية من إعادة إعمار قطاع غزة، سوى ما سمعناه عن نية مصر البدء بها بعد الانتهاء من مرحلة إزالة آثار العدوان".

وأضاف سرحان في حديث لإذاعة "الوطن المحلية "لا موعد محدد لبدء المرحلة الثانية من إعادة إعمار قطاع غزة، لأنه لم يتواصل معنا أحد حول هذا الأمر، ونأمل أن تكون المعلومات المصرية حول بدء مرحلة البناء والتشييد حقيقية".

وأشار لوجود مبادرة من قبل حركة حماس لتقديم تعويضات أقل من 500$ لكل أسرة متضررة بشكل بسيط واستلمت كشوفات بذلك.

وشدد سرحان على أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ملتزمة تماماً بإعادة إعمار قطاع غزة حال توفرت الأموال في الفترة المقبلة.

وحول قرار إزالة برج الجوهرة وسط مدينة غزة، قال "تم اتخاذ القرار وقد تولت الأمر (UNDP) بحيث توجد عدة إجراءات لتدعيم البرج قبل إزالته، بالإضافة لتأمين السكان والجيران".

وأوضح أنه تم وضع خطة من قبل UNDP وقامت الوزارة بالتعديل عليها وسنبدأ قريباً في مشروع إزالة البرج.

الأكثر قراءة اليوم

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

السنوار يَخرُج من تحت الأرض ويظهر علانيّةً مُهَدِّدًا بحَربٍ جديدة..

تنويه أمني عاجل لسكان قطاع غزة …

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم لثلاثة أيام

"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1080 حالة تعافٍ

الأخبار الرئيسية

الصحة : 3 وفيات و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: مراكز كورونا اوشكت على الامتلاء والمدارس بؤر تفش للفيروس

جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

مسؤول إسرائيلي : التصعيد آتٍ ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من أربعة أسابيع

تق

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية