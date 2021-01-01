حماس تدعو للنفير وتصعيد الفعاليات الرافضة لاقتحامات المستوطنين للأقصى

القدس المحتلة / سما /

دعت حركة حماس أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى النفير وتصعيد الفعاليات الرافضة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المدبرة والمحمية من قبل جيش الاحتلال وشرطته.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح له: "يتنادى المستوطنون الصهاينة في هذه الأيام إلى تكثيف اقتحاماتهم وتدنيسهم لساحات المسجد الأقصى المبارك بذريعة ما تُسمى أعياد لديهم".

وأكد: "اجعلوا من أيام أعيادهم أيام غضب يصب فوق رؤوسهم إذا فكروا في العدوان وتدنيس الأقصى".

ودعا "أهل الرباط والنصرة في بيت المقدس والداخل المحتل إلى تكثيف التواجد وعمارة ساحات الأقصى بالمصلين والمرابطين، كي نؤكد للمحتل المرة تلو المرة أن الأقصى ليس وحيدًا، وأن له رجالًا يحمونه".

وأضاف: "نحيي عوائل القدس الذين هبّوا بشيبهم وشبانهم للصلاة والرباط في الأقصى".

وتابع: "ليعلم المحتل أن مقاومة شعبنا الفلسطيني لن تمرر للمحتل أي تعسف واعتداء صارخ بحق القدس والمسجد الأقصى، وأنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان وحماية طهر المسجد الأقصى، والدفاع عن أهلنا في القدس".