  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدعو للنفير وتصعيد الفعاليات الرافضة لاقتحامات المستوطنين للأقصى

الأحد 05 سبتمبر 2021 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو للنفير وتصعيد الفعاليات الرافضة لاقتحامات المستوطنين للأقصى



القدس المحتلة / سما /

دعت حركة حماس أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى النفير وتصعيد الفعاليات الرافضة لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المدبرة والمحمية من قبل جيش الاحتلال وشرطته.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح له: "يتنادى المستوطنون الصهاينة في هذه الأيام إلى تكثيف اقتحاماتهم وتدنيسهم لساحات المسجد الأقصى المبارك بذريعة ما تُسمى أعياد لديهم".

وأكد: "اجعلوا من أيام أعيادهم أيام غضب يصب فوق رؤوسهم إذا فكروا في العدوان وتدنيس الأقصى".

ودعا "أهل الرباط والنصرة في بيت المقدس والداخل المحتل إلى تكثيف التواجد وعمارة ساحات الأقصى بالمصلين والمرابطين، كي نؤكد للمحتل المرة تلو المرة أن الأقصى ليس وحيدًا، وأن له رجالًا يحمونه".

وأضاف: "نحيي عوائل القدس الذين هبّوا بشيبهم وشبانهم للصلاة والرباط في الأقصى".

وتابع: "ليعلم المحتل أن مقاومة شعبنا الفلسطيني لن تمرر للمحتل أي تعسف واعتداء صارخ بحق القدس والمسجد الأقصى، وأنها جاهزة ومتأهبة لصد العدوان وحماية طهر المسجد الأقصى، والدفاع عن أهلنا في القدس".

#حماس #المسجد الأقصى #القدس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

السنوار يَخرُج من تحت الأرض ويظهر علانيّةً مُهَدِّدًا بحَربٍ جديدة..

تنويه أمني عاجل لسكان قطاع غزة …

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

الاحتلال يقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم لثلاثة أيام

"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1080 حالة تعافٍ

الأخبار الرئيسية

الصحة : 3 وفيات و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: مراكز كورونا اوشكت على الامتلاء والمدارس بؤر تفش للفيروس

جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

مسؤول إسرائيلي : التصعيد آتٍ ولن تصمد الأوضاع الحالية أكثر من أربعة أسابيع

تق

تقدير اسرائيلي: عباس وقع في "شرك" سياسة بينيت ووعود بايدن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية