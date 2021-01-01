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إذاعة عبرية تكشف: بينيت طلب من أمريكا دعم إسرائيل بشأن الشيخ جراح

الأحد 05 سبتمبر 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية تكشف: بينيت طلب من أمريكا دعم إسرائيل بشأن الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، طلب خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في واشنطن، دعمًا بشأن الإجراءات المتخذة في حي الشيخ جراح بالقدس.

وبحسب الإذاعة، فإن بينيت طلب من الوزير الأميركي عدم دعم الموقف الفلسطيني والحملة التي تقودها جهات فلسطينية من أجل منع إخلاء المنازل الفلسطينية بداخله لصالح المستوطنين.
وأشارت إلى أن بينيت طلب من بلينكن أن تدفع الولايات المتحدة، السكان الفلسطينيين في الحي إلى قبول التوصل إلى تسوية كانت طرحتها المحكمة العليا الإسرائيلية، ورفضها السكان.

"القدس"

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