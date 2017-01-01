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مقتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم على حاجز أمني لـ"داعش" قرب كركوك

الأحد 05 سبتمبر 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية بهجوم على حاجز أمني لـ"داعش" قرب كركوك



كركوك/ وكالات/

 قُتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية العراقية وأُصيب 3 آخرون بجروح في هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، نفّذه تنظيم الدولة الاسلامية ليل السبت -الأحد، وفق ما أفاد ضابط رفيع المستوى ومصدر طبي وكالة فرانس برس.
بدأ الهجوم قبيل منتصف الليل واستمر لعدة ساعات، وفق المسؤول الأمني. ويُعدّ من أكثر الهجمات دموية التي تعرّضت لها القوات الأمنية منذ بداية العام الحالي في مناطق جنوب كركوك، حيث توجد خلايا نائمة للتنظيم الذي هُزم رسمياً في العام 2017، وتستهدف بشكل متكرر القوات الأمنية العراقية.

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