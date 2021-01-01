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السعودية تكشف الأضرار الناجمة عن هجوم الحوثيين الصاروخي الباليستي الأخير (صور)

الأحد 05 سبتمبر 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تكشف الأضرار الناجمة عن هجوم الحوثيين الصاروخي الباليستي الأخير (صور)



الرياض / وكالات /

أفادت وزارة الدفاع السعودية بأن دفاعات المملكة الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية، جازان ونجران، كاشفة حجم الأضرار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، أن "الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة 21:32 من مساء أمس السبت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة".

وعن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم، أوضح تركي المالكي أن "عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي "ضاحية الدمام"، ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر 14 منزلا سكنيا بأضرار خفيفة". وقال إن "هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانها لقيادات ميدانية مهمة".

وشدد المتحدث السعودي على أن "وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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