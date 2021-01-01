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الصحة : 3 وفيات و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأحد 05 سبتمبر 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 3 وفيات و837 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و837 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بعد إجراء 3216 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن عدد المتعافين وصل الى 356 شخصاً خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 136758 إصابة، والحالات النشطة 16081 حالة، والمتعافين 119511 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1166 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 292 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 167 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:   579570  جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 329607 شخصاً.

#غزة #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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