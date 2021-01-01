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الصحة الفلسطينية: مراكز كورونا اوشكت على الامتلاء والمدارس بؤر تفش للفيروس

الأحد 05 سبتمبر 2021 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: مراكز كورونا اوشكت على الامتلاء والمدارس بؤر تفش للفيروس



رام الله / سما /

قال مسؤول ملف كورونا شمال الضفة وسام صبيحات إن مراكز ومشافي علاج كورونا اوشكت على الوصول الى نسبة اشغال 100% في ظل الارتفاع المتواصل بأعداد الاصابات بفيروس كورونا ما قد يدخلنا في مرحلة خطيرة.

واضاف صبيحات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، ان المدراس اصبحت بؤر تفشٍ للفيروس في ظل ارتفاع نسبة الطلبة المصابين بفيروس كورونا الى حوالي 35% من مجمل الاصابات.

واوضح ان موجة كورونا الحالية اكثر سرعة في الانتشار، وحالات الاصابة بين الاطفال مرتفعة، وهناك ارتفاع بنسبة الاصابات الخطرة اثر فيروس كورونا.



ودعا صبيحات المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والاقبال على تلقي اللقاحات حتى نخرج من هذه الموجة باقل الخسائر.

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