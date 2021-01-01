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“المنسّق” الإسرائيلي يتحدث عن لقاء "غانتس – عباس" والجنود الاسرى بغزة

الأحد 05 سبتمبر 2021 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“المنسّق” الإسرائيلي يتحدث عن لقاء "غانتس – عباس" والجنود الاسرى بغزة



القدس المحتلة / سما /

وصف “منسق” الأنشطة الحكومية الإسرائيلية غسان عليان، اليوم الأحد، اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس، مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بأنه كان مهمًا جدًا، ومن الجيد أنه عُقد سريعًا.

وقال عليان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن اللقاء عقد في جو إيجابي للغاية، وأشار إلى أنه حضر اللقاء، وشعر بأهميته عن قرب.

وأضاف “سمعنا الأشياء التي كان علينا أن نقولها، وسمعنا أيضًا الأشياء التي يجب أن نسمعها”.

وتطرق عليان وفق "القدس" لقضية الجنود الأسرى لدى حماس في غزة، قائلًا “لدينا التزام عميق بعودة أولادنا، هناك جهود كثيرة تبذل باستمرار، ونمضي قدمًا في هذه القضية باستخدام الكثير من الوسائل”.

وحول حادثة الجندي الذي قتل على حدود غزة، أكد الضابط الإسرائيلي أن الجيش كان على استعداد جيد، لكن ما جرى عبارة عن خطأ تكتيكي أدى لمقتله، وهذا لا ينفي أنه كان هناك تعزيز واسع للقوات، وكان هناك العديد من القناصة ما تسبب بقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين.

#المنسق الاسرائيلي #غزة #الرئيس عباس #حماس #الجنود الاسرى #غانتس

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