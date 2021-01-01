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جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية

الأحد 05 سبتمبر 2021 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يتأهب للتصعيد مع غزة : تعزيز قوات الجيش على الحدود و القبة الحديدية



القدس المحتلة / سما /

​يتحضر الجيش الإسرائيلي إلى إمكانية التصعيد على جبهة غزة خلال الأعياد اليهودية في شهر أيلول/سبتمبر الجاري، في الوقت الذي تتواصل المساعي الأممية والإقليمية للتوصل إلى تسوية للتهدئة، وثني إسرائيل عن مواصلة تضييقات الحصار والإجراءات المشددة التي تفرضها على قطاع غزة منذ العدوان العسكري على القطاع في أيار/مايو الماضي.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال التصعيد مع قطاع غزة خلال عطلة الأعياد اليهودية، التي سيكون أولها عيد رأس السنة العبرية الذي يصادف هذا الأسبوع.

وكإجراء استباقي، فرض الجيش إجراءات تمنع خروج الجنود والضباط لعطلة، فيما أوضح مسؤول في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إنه "يتم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد"، دون الإفصاح عن الإجراءات التي يتم القيام بها لمنع التصعيد.

وأضاف المسؤول أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز قواته المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة وعند السياج الأمني، مؤكدا بأن القوات على جبهة غزة تتواجد في حالة تأهب قصوى، وتم تعزيزها أيضا بمعدات ووسائل قتالية وآليات للدفاع الجوي، وكذلك تعزيز منظومة القبة الحديدة.

وإلى جانب تعزيز القوات ووحدات الجيش على جبهة غزة، أشار المسؤول الأمني إلى أن الجيش لإسرائيلي يتواجد بحالة تأهب أيضا على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.

وتأتي هذه التقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، مع استمرار الاحتجاجات الفلسطينية عند السياج الأمني وفعاليات الإرباك الليلي، المنددة بإجراءات الاحتلال بمواصلة تشديد الحصار على قطاع غزة وعرقلة مشاريع إعمار غزة، ومواصلة العدوان وشن غارات إسرائيلية على مواقع في القطاع.

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