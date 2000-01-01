غزة: توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة المطاعم ووزارة العمل

غزة / سما /

وقعت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بغزة، أمس السبت، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة العمل، بهدف تحسين شروط وظروف العمل، والتعاون في تطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني، بحضور كل من وكيل وزارة العمل في غزة المهندس إيهاب الصين وطاقم الوزارة، ومجلس إدارة الهيئة، ومشاركة أعضاء من الهيئة العامة أصحاب المنشآت السياحية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته على صفحتها بـ"فيسبوك" اليوم الأحد، إن الاتفاقية تهدف إلى التركيز على توفير احتياجات التنمية من العمال المدربين أو توجيههم إلى فرص العمل والتدريب المتاح لميولهم ومهاراتهم.

وأشارت نائب رئيس الهيئة ايمان عواد إلى، أن مذكرة التفاهم يسري العمل بها لمدة 3 سنوات من تاريخة ويتم تجديدها بموافقة وإقرار من الطرفين، مؤكدة على أن أحكام المذكرة تسري من تاريخ توقيع العقد من قبل جميع الأطراف.

ونوه رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدو غنيم، إلى أن المذكرة تهدف لتحسين شروط وظروف العمل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتعزيزها ونشر ثقافة الاجراءات الوقائية لمواجهة المخاطر الموجودة في بيئة العمل، وصولاً للعمل اللائق، بالإضافة إلى التعاون في تطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني بما يوفر احتياجات التنمية من العمالة الفنية المدربة وتحقيقًا للمصلحة الوطنية انسجامًا مع قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

وأفادت عواد، بأن الاتفاقية تضمن العمل من قبل كل طرف لإشراك الطرف الآخر في جميع فعاليته وأنشطته الخاصة بإجراءات السالمة والصحة المهنية، وتطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني بما يوفر احتياجات التنمية من العمالة الفنية المدربة بشكل فاعل لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

بدوره، أكد وكيل وزارة العمل المهندس ايهاب الغصين خلال حفل التوقيع، على تعهد الوزارة بتقديم خدمة التدريب والتوعية والإرشاد والاستشارات القانونية والفنية ذات العلاقة بالتفتيش وحماية العمل وإجراءات السالمة والصحة المهنية للهيئة، وأن يقوم الطرفان بحملات توعية مشتركة لتحقيق العمل اللائق في مواقع العمل والمنشآت السياحية.

ونبه الغصين إلى ضرورة وجوب تبادل المعلومات والخطط والتوجيهات المختلفة الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية من قبل الطرفان.

كما وشدد الطرفان على التعاون في إعداد عدد من الدراسات الخاصة بإجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والمساهمة في عقد مؤتمر سنوي حول السالمة والصحة المهنية بشكل مشترك, والحصول على مجموعة من الدورات المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية بحيث تكون ممولة بما فيها البعثات الخارجية، ويتعهد الطرفان باشراك ممثلين عن كل طرف في كل بعثة أو دورة.