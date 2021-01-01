رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها، خبر اجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مقدسيا على هدم منزله في حي وادي الربابة من بلدة سلوان.

كما ركزت الصحف الثلاث على ازدياد عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، حيث سجل أمس وفاة 14 مواطنا وإصابة 1585 آخرين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ووقفة في سلوان ضد قرارات التهجير وهدم المنازل

- "فتح" تنعى القائد الوطني الفلسطيني الكويتي شفيق الغبرا

- فلسطين ومصر تتفقان على آليات مشتركة لتطوير علاقات التعاون بين البلدين

- فقدان صيادين اثنين قبالة بحر مدينة رفح

- 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1080 حالة تعافٍ

- تظاهرتان داخل أراضي الـ48 احتجاجا على الجريمة وتواطؤ الشرطة

- الشرطة: إصابة امرأة بعيار ناري إثر شجار في جنين

- مخطط (60/36).. نكبة جديدة بحق الموروث الفلسطيني في بيتا

* "الأيام":

- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان ووقفة احتجاجية على سياسات التهجير القسري

- "الوباء": 14 وفاة ورصد 1585 إصابة غالبيتها في القطاع

- الحكومة الإسرائيلية ستطلب تأجيل إخلاء وتهجير أهالي الخان الأحمر

- الاحتلال يعتقل 3 فتية من مخيم الجلزون وشابين من القدس

- تظاهرات غاضبة في المجتمع العربي بالداخل احتجاجا على تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة

- وفاة الباحث والأكاديمي المناضل الفلسطيني شفيق الغبرا بالكويت

- إسرائيل: 31 حالة وفاة و9739 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- البحرية الأميركية تعلن وفاة المفقودين الخمسة في تحطم مروحية بالمحيط الهادئ

* "القدس":

- الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

- تظاهرتان في الداخل احتجاجا على تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع مرتكبيها

- 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بـ"كورونا" غالبيتها في غزة

- بنك الاستثمار الفلسطيني يفتتح مكتبا تمثيليا في لندن