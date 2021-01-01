الاحتلال يعتقل خمسة أطفال من سعير شرق الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة أطفال من بلدة سعير، شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أطفال من بلدة سعير، وهم: هشام نعيم جرادات، ورشاد إبراهيم جرادات، وموسى أدهم جرادات، وجميعهم يبلغون من العمر (14 عاما)، ومحمد خالد جرادات (15 عاما)، ومراد شحادة المطور (15 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل، وبلداتها، ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.