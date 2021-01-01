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مصر: رجل يذبح ابنة أخيه التي تعاني من إعاقة ذهنية لـ"تقديمها قربانا للجن" بحثا عن آثار

الأحد 05 سبتمبر 2021 01:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: رجل يذبح ابنة أخيه التي تعاني من إعاقة ذهنية لـ"تقديمها قربانا للجن" بحثا عن آثار



وكالات/سما/

أقدم مصري وزوجته على ذبح ابنة شقيقه البالغة من العمر 10 أعوام، والتي تعاني من إعاقة ذهنية، لـ"تقديمها قربانا للجن" فوق مكان من منزله يعتقد أنه كنز أثري في محافظة سوهاج المصرية.

وفي التفاصيل، تلقى أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفلة مذبوحة داخل منزل دائرة المركز.

وعثر على الطفلة شيماء. ح (10 أعوام) جثة هامدة غارقة في دمائها، وبها جرح ذبحي عميق في الرقبة، أعلى حفرة بمنزل عمها المدعو أحمد. ح (51 عاما)، سائق توك توك.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة عم المجني عليها، وخلال التحقيق مع المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع زوجته، وأن دافع ارتكابه للجريمة بناء على طلب أحد الدجالين منه، ذبح طفل لم يبلغ الحلم أعلى مكان يعتقد أنه مقبرة أثرية، قربانا للجن، حتى يمكن فك الرصد، واستخراج الكنز الأثري.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

#مصر #جرائم

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