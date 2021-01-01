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وفاة أحد أشهر شخصيات الدولة السورية لمدة نصف قرن

الأحد 05 سبتمبر 2021 01:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة أحد أشهر شخصيات الدولة السورية لمدة نصف قرن



دمشق/سما/

أفادت مصادر مطلعة في دمشق، مساء السبت، بوفاة أحد الشخصيات المحورية في مكتب الرئاسة السورية، محمد ديب دعبول.

وتولى دعبول المعروف في سوريا باسم أبو سليم والذي ولد عام 1935 في مدينة دير عطية في جبال القلمون، منصب مدير المكتب الخاص في الرئاسة السورية لحوالي نصف قرن حيث رافق الرئيس الراحل، حافظ الأسد، منذ بداية وصوله إلى السلطة في البلاد عام 1971، وبعد وفاته عام 2000 شغل المنصب ذاته في أجهزة الرئيس، بشار الأسد.

وفاة أحد أشهر شخصيات الدولة السورية لمدة نصف قرن


ومنحه الأسد في عام 2021 الجاري وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.

#وفاة محمد ديب دعبول #سوريا #الرئيس بشار الاسد

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