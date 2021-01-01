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شاهد: الملاكم المغربي هاري "يستفز" منافسه جوسيك قبيل نزالهما المرتقب

الأحد 05 سبتمبر 2021 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الملاكم المغربي هاري "يستفز" منافسه جوسيك قبيل نزالهما المرتقب



وكالات/سما/

شحن الملاكم المغربي، بدر هاري، الأجواء قبل مواجهته المرتقبة أمام خصمه البولندي، أركاديوس جوسيك، اليوم السبت، في النزال الرئيسي ضمن أمسية "Glory 78" لرياضة الكيك بوكسينغ.

واستفز هاري خصمه جوسيك أثناء عملية تقديمهما قبل المواجهة، أمس الجمعة، حيث قام الملاكم المغربي بدفع منافسه، حسبما أظهره مقطع فيديو نشره هاري عبر حسابه في موقع "إنستغرام".


وكان الملاكم المغربي البالغ عمره 36 عاما، شدد على "ضرورة احترام" خصمه البولندي قبل أيام من نزالهما المرتقب، إلا أن تصرفه في المؤتمر الصحفي التقديمي جعل الأجواء متوترة جدا بين الطرفين تأهبا لنزالهما في حلبة روتردام، مساء اليوم.

#الملاكم المغربي بدر هاري #أركاديوس جوسيك #أمسية "Glory 78" #الكيك بوكسينغ

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