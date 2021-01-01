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"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ

الأحد 05 سبتمبر 2021 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" يودع للأبد ملايين الهواتف بعد هذا التاريخ



وكالات/سما/

سيتوقف تطبيق "واتساب" عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة في غضون شهرين، مما يترك ملايين الأشخاص غير قادرين على رؤية رسائلهم.


وابتداء من أول نوفمبر القادم، سيوقف "واتساب" الدعم لمجموعة من طرازات الهواتف الذكية القديمة، العاملة بنظام "آندرويد" و"آي أو إس".

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الهواتف التي تعمل بالإصدار "4.0.4" من "آندرويد" وما قبله، لن تعود متوافقة مع متطلبات "واتساب"، وهو ما ينطبق أيضا على الأجهزة العاملة بنظام "آي أو إس 9" وما سبقه.

وتشمل قائمة الهواتف كلا من: سامسونغ بإصدارات "غالاكسي إس 3 ميني" و"تريند II" و"تريند لايت" و"كور" و"إيس 2".

أما بالنسبة لهواتف "إل جي"، فستشمل القائمة الطرازات "أوبتيمس إف 7" و"إف 5" و"إل 3 II دوال" و"إف 7 II " و"إف 5 II".

 ولن يعمل "واتساب" على هاتف سوني "إكسبيريا"، وكذلك الأمر بالنسبة لهواوي "أسيند ميت" و"أسيند دي 2".

وأخيرا لن تكون هواتف "آيفون" من الطرازات "إس إي" و"6 إس" و"6 إس بلاس"، قادرة على تشغيل التطبيق أيضا.

وكان "واتساب" قد أطلق مؤخرا خدمة جديدة ستساعد الأشخاص الذين يغيرون هواتفهم بين حين وآخر.


وذكر موقع "ذا فيرج" الإخباري التقني أنه سيكون بمقدور المستخدمين نقل سجلات المحادثات بما في ذلك الرسائل الصوتية والصور والفيديوهات، عندما يغيرون هواتفهم من نظام "آي أو إس" إلى "آندرويد".

وستغطي هذه الخدمة في المرحلة الأولى، التي ستتم خلال الأسابيع المقبلة، نقل السجلات من هواتف "آي أو إس" إلى هواتف "سامسونغ" الجديدة من طرازي "زي فليب 3" و"زي فولد 3".

وفي المرحلة الثانية، ستغطي الخدمة عمليات النقل بين هواتف النظامين، لكن من غير الواضح متى ستكون هذه الخدمة متاحة لجميع الهواتف.

وتعالج الخدمة جانبا محبطا في "واتساب"، إذ لم يكن في الماضي متاحا نقل سجلات المحادثات بين هواتف مختلفة في نظام التشغيل.

وفي العادة، كان المستخدمون يخزنون النسخة الاحتياطية في برنامج "آي كلاود" الخاصة بنظام "آي أو إس"، بينما يخزن مستخدمو هواتف "سامسونغ" مثلا النسخة الاحتياطية في برنامج "غوغل درايف" الخاصة بأجهزة "آندرويد".

#واتساب #تطبيق واتس اب

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