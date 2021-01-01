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بينيت يعقد اجتماعا مع قادة جيش الاحتلال

السبت 04 سبتمبر 2021 11:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعقد اجتماعا مع قادة جيش الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية نفتالي بينت، مساء يوم السبت، اجتماعاً مع قيادة جيش الاحتلال للحديث بشأن الجندي الإسرائيلي بارئيل شمؤيلي الذي قتل على حدود غزة .

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فقد اجتمع بينيت مع كل من رئيس هيئة الأركان افيف كوخافي وقائد المنطقة الجنوبية إليعازر توليدانو ومع قائد فرقة غزة العميد نمرود الوني وكذلك مع العقيد يوآف برونر قائد اللواء الشمالي في فرقة غزة .

و أشار بينيت إلى الحزن الذي خلفه مقتل الجندي الإسرائيلي، قائلاً: "إنّ على القيادة العسكرية احتضان ومواساة عائلته ودعمها.


 
وأضاف بينت لكوخافي "أريدكم ان تعرفوا ويعرف جميع الجنود أنّ دعمي لقادة الجيش الإسرائيلي كامل ومطلق وحيثما تكون هناك معركة، هناك أخطاء أيضًا، وأحيانًا تكون كارثية".

وتابع "انا أتوقع من السياسيين والشخصيات العامة ألا يمسوا الجيش الإسرائيلي وقادته، فليس لدينا جيش إسرائيلي آخر".

وأكمل: "أطلب منكم أنتم الذين تتواجدون على الجبهات  أنّ تكونوا أقوياء وأنّ تنظروا بأعينكم للتحديات على الأرض".

واستطرد: "أنا أقدر بشدة تفاني قادة الجيش الإسرائيلي وتضحياتهم الشخصية الكبيرة من أجل الأمن القومي الإسرائيلي".

#نفتالي بينيت #جيش الاحتلال الاسرائيلي #بارئيل شمؤ

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