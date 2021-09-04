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قطر تسقط أمام البرتغال (فيديو)

السبت 04 سبتمبر 2021 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تسقط أمام البرتغال (فيديو)



دبرسن/سما/

خسر المنتخب القطري أمام نظيره البرتغالي (1-3) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ناغيردي- Nagyerdei Stadion" في مدينة دبرسن الهنغارية.

ووقع على ثلاثية البرتغال كل من اللاعبين، أندريه سيلفا، وأوتافيو دا سيلفا، وبرونو فيرنانديز في الدقائق (23، و25، و88 من ضربة جزاء) على الترتيب.


بينما سجل القطري عبد الكريم حسن هدف "العنابي" اليتيم بحلول الدقيقة 61 من زمن اللقاء.


وشهدت المباراة حالتي طرد لكل من حارس مرمى المنتخب القطري مشعل برشم وزميله المدافع خوخي بوعلام في الدقيقتين (23 و88) على الترتيب.

ويشارك المنتخب القطري، بطل آسيا 2019، في منافسات المجموعة الأولى، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، ومن دون احتساب النتائج التي يحققها "العنابي"، نظرا لخوضه هذه التجربة تمهيدا لاستضافته الحدث الكبير للمرة الأولى في الخليج وتاريخ العرب.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن هذه المباراة، بعد أن وصل للهدف رقم 111 وأصبح الهداف التاريخي للمنتخبات في العالم على مر العصور، متجاوزا رقم المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي (109 أهداف) بإحرازه هدفين في مرمى ضيفه الإيرلندي (2-1)، ضمن الجولة الرابعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

#قطر والبرتغال #مباراة البرتغال وقطر #التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"

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