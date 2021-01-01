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الاحتلال يعتقل 5 شبان من القدس ورام الله

السبت 04 سبتمبر 2021 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 5 شبان من القدس ورام الله



القدس المحتلة/رام الله/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خمسة شبان من القدس ورام الله.

واعتقلت القوات الشابين يوسف أبو حزينة (21 عاما)، ومحمد أبو سنينة قرب باب حطة في القدس.


كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 3 فتية من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ياسر تيسير الحطاب، ومعاذ محمد تيسير الخطاب، وآدم علي تيسير الخطاب من مخيم الجلزون.

وأضافت، أن قوات الاحتلال احتجزت فتى آخر وهو رياض هشام عليان، كما لاحقوا الفتى مالك الحطاب، وطلبوا من عائلته تسليمه.

#الاحتلال #اعتقال #رام الله #القدس

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