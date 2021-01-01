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صور: انفجار داخل فندق في ايلات

السبت 04 سبتمبر 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: انفجار داخل فندق في ايلات



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم السبت، "إنّ انفجار وقع بمدينة ايلات جنوبي فلسطين دون أنّ يبلغ عن وقوع اصابات.

ووفق هيئة البث العبرية، فإنّ الانفجار وقع داخل أروقة فندق قيصر في المدينة والذي يتواجد به العديد من النزلاء والسياح.

وبحسب الهيئة العبرية، فقد وصلت شرطة الاحتلال إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابسات الانفجار.
 
ووفق رجال الاطفاء والانقاذ فقد تلقوا مكالمة بوقوع انفجار في الحي رقم 12 الواقع في المنطقة الجنوبية من مدينة ايلات، وعلى الفور هرعت عدة سيارات من الاطفاء الى المكان.



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#ايلات #فندق #انفجار نفق

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