صور: انفجار داخل فندق في ايلات

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم السبت، "إنّ انفجار وقع بمدينة ايلات جنوبي فلسطين دون أنّ يبلغ عن وقوع اصابات.

ووفق هيئة البث العبرية، فإنّ الانفجار وقع داخل أروقة فندق قيصر في المدينة والذي يتواجد به العديد من النزلاء والسياح.

وبحسب الهيئة العبرية، فقد وصلت شرطة الاحتلال إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابسات الانفجار.



ووفق رجال الاطفاء والانقاذ فقد تلقوا مكالمة بوقوع انفجار في الحي رقم 12 الواقع في المنطقة الجنوبية من مدينة ايلات، وعلى الفور هرعت عدة سيارات من الاطفاء الى المكان.









