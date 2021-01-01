  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سمية الخشاب ترحب بعودة رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد بفستان الزفاف !

السبت 04 سبتمبر 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
سمية الخشاب ترحب بعودة رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد بفستان الزفاف !



وكالات/سما/

أعربت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عن سعادتها بعودة المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بصورتها بفستان الزفاف.


وعلى صفحتها في "تويتر"، نشرت سمية الخشاب صورة تظهرها بفستان الزفاف، حيث علقت الفنانة المصرية قائلة: "مش قادرة استنى أشوف أول ماتش لكريستيانو رونالدو مع اليونايتد..حاسة أني هبقى متحمسة ومبسوطة كأنه يوم فرحي"، في حين أنها عادت وحذفت هذه التغريدة.



-


 

وقال أحد  الحسابات ملعقا على الصورة قبل حذفها: "وبعدين بقا فيكي كل شوية تنزلي الصورة وتشيليها.. مش حكاية بقى الله"، وأضاف آخر: "ألف مبروك".



--

#سمية الخشاب #كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد #كرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : قلق يسود أوساط السلطة الفلسطينية من لقاء عقد بالدوحة بين حماس واميركا

الإعلام العبري: حماس ترفض الآلية الجديدة لتوزيع المنحة القطرية لهذا السبب ..

الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة خلال أيام

السنوار يَخرُج من تحت الأرض ويظهر علانيّةً مُهَدِّدًا بحَربٍ جديدة..

تنويه أمني عاجل لسكان قطاع غزة …

"كان" العبرية: مصر وقطر تضغطان على حماس لوقف الارباك الليلي

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

العمادي يعود لقطاع غزة مجدداً

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

هرتسوغ

التقى خلالها بالعاهل الاردني.. الرئيس الإسرائيلي زار عمان سراً الأحد الماضي

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بشأن لقاح كورونا

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتساءل: ما مصير المستوطنات في الضفة… “نتساريم” أم تل أبيب؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية