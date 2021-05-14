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جوهرة برشلونة يخطط للهروب من "كامب نو"

السبت 04 سبتمبر 2021 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوهرة برشلونة يخطط للهروب من "كامب نو"



برشلونة/سما/

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن الياباني، هيروكي آبي، يخطط للرحيل عن برشلونة خلال الفترة الحالية، نظرا لخروجه من حسابات الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الكتالوني.

ويتعافى الموهبة آبي حاليا من إصابة، ولم يتم منحه رقما مع الفريق الأول في الموسم الجديد.



وقالت "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، إن برشلونة سيخسر الجوهرة هيروكي آبي، البالغ من العمر 22 عاما، لاعب الفريق الرديف.

وأضافت الصحيفة: "آبي يسعى لخوض تحد جديد، بعد أن كافح للتكيف مع كرة القدم الإسبانية، وفشل في الحصول على مكان في الفريق الأول لبرشلونة".

وأفاد التقرير بأن "هيروكي آبي يعلم أنه لن يحصل على دقائق مشاركة مع الفريق الأول، لذلك يفكر في الرحيل".

ويتعين على اللاعب الياباني الانتظار حتى يناير المقبل، ما لم يفسخ عقده الحالي مع النادي الكتالوني، الذي ينتهي في صيف 2023.

#برشلونة #كامب نور #كرة القدم #رونالد كومان

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