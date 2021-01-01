مصر: لإعدام لـ8 متهمين والسجن لـ3 آخرين في قضية فيديو فاضح

وكالات

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي في مصر، 8 متهمين بالإعدام شنقا، بينهم عامل وأبنائه الثلاثة، والسجن المؤبد لمتهمين و 15 سنة لآخر بتهمة قتل اثنين بقرية نجع سالم بنجع حمادي.



وتعود أحداث القضية إلى يناير 2020، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة قتل المجني عليه، شحات محمد خلف الله، وشقيقه حمادة محمد خلف الله، سبقا مع الإصرار والترصد، بالتعدي عليهما بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مصرعهما بسبب خلافات عائلية بالقرية.

وكشفت التحريات أن فيديو فاضح انتشر في القرية، كانت بطلته نجلة المتهم الأول، وشقيق المجني عليهما، بعد طلبه منها تصوير نفسها وهي عارية، وإرسال مقطع الفيديو له، وبعدها ساومها للحصول على مبلغ مالي مقابل عدم نشره وتوزيعه، ثم قام بتوزيعه فقرر والدها وأشقائها وأقاربها، الانتقام منه ومن عائلته.

وتم ضبط المتهمين، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، في القضية التي حملت رقم، 1888 لسنة 2021، جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 164 لسنة 2021، كلي قنا، التي عاقبت المتهمين من الأول للثامن بالإعدام شنقا، بعد أن حصلت على الإذن الشرعي من فضيلة المفتي، والسجن المؤبد 15 سنة للتاسع والعاشر، والسجن 15 سنة للمتهم الأخير.