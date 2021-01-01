  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دمشق تعلن موافقتها على طلب لبنان تمرير الغاز المصري عبر الأراضي السورية

السبت 04 سبتمبر 2021 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق تعلن موافقتها على طلب لبنان تمرير الغاز المصري عبر الأراضي السورية



وكالات/سما/

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري، نصري خوري، أن دمشق وافقت على طلب الجانب اللبناني السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان.

وقال نصري خوري عقب جلسة المحادثات السورية اللبنانية في مبنى وزارة الخارجية السورية: "الجانب اللبناني طلب إمكانية مساعدة سورية للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب وأكد استعداد سورية لتلبية ذلك".


وأضاف خوري: "اتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كلا البلدين".

ووصل اليوم السبت إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية وفد وزاري لبناني برئاسة نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر.

وبحث الوفد اللبناني، بعد أن وصل دمشق، مع المسؤولين السوريين قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها "خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية"، حيث التقى الوفد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وعدد من المسؤولين السوريين.

#دمشق #لبنان #الغاز المصري #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : قلق يسود أوساط السلطة الفلسطينية من لقاء عقد بالدوحة بين حماس واميركا

الإعلام العبري: حماس ترفض الآلية الجديدة لتوزيع المنحة القطرية لهذا السبب ..

الرئاسة المصرية: بدء إعادة الإعمار بقطاع غزة خلال أيام

السنوار يَخرُج من تحت الأرض ويظهر علانيّةً مُهَدِّدًا بحَربٍ جديدة..

تنويه أمني عاجل لسكان قطاع غزة …

"كان" العبرية: مصر وقطر تضغطان على حماس لوقف الارباك الليلي

وزيرة الصحة: 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1080 حالة تعافٍ

الأخبار الرئيسية

طالبان تعيد رسم الخريطة الإقليمية.. أين تقع إسرائيل؟

هرتسوغ

التقى خلالها بالعاهل الاردني.. الرئيس الإسرائيلي زار عمان سراً الأحد الماضي

الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بشأن لقاح كورونا

مستوطنات

صحيفة إسرائيلية تتساءل: ما مصير المستوطنات في الضفة… “نتساريم” أم تل أبيب؟

"الجهاد الإسلامي" تهدد اسرائيل: خياراتنا ستتسع ما لم تنه إسرائيل حصار غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية