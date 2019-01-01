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البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين بعد رصد حالتي إصابة بـ"جنون البقر"

السبت 04 سبتمبر 2021 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل توقف تصدير لحوم الأبقار إلى الصين بعد رصد حالتي إصابة بـ"جنون البقر"



وكالات

قالت السلطات البرازيلية، اليوم السبت، إنها علقت صادرات لحوم الأبقار إلى الصين بعد أن أكدت وزارة الزراعة رصد حالتي إصابة بمرض جنون البقر.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان أن الحالتين رصدتا في مصنعين محليين منفصلين للحوم.

وكانت الوزارة قالت يوم الأربعاء إنها تحقق في حالة يشتبه بإصابتها بمرض جنون البقر في البلاد.

وقال مصدر بقطاع الصناعة لوكالة "رويترز" إن الحالة المذكورة سجلت في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البلاد.

يذكر أن الحكومة البرازيلية أبلغت في 2019 عن رصد حالة مرض جنون البقر "غير النمطي" لدى بقرة تبلغ من العمر 17 عاما في ولاية ماتو جروسو.

#البرازيل #جنون البقر #الصين

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