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بالفيديو: شاب مصري يقود شاحنة وقود مشتعلة لينقذ قريته من الحريق

السبت 04 سبتمبر 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: شاب مصري يقود شاحنة وقود مشتعلة لينقذ قريته من الحريق



القاهرة/سما/

أنقذ سائق تروسيكل من أهالي قرية صفط الحرية بمحافظة البحيرة القرية من كارثة، حيث قام بقيادة شاحنة وقود مشتعلة داخل محطة وقود القرية، ليقفز بها في المياه.

واستقل الشاب رمضان السنباطي سيارة البنزين المشتعلة داخل بنزينة صفط الحرية، وقام بالسير بها حتى حافة الترعة ودفع السيارة بداخل المياه قافزا منها على الرغم من عدم تمكنه من القيادة الاحترافية، إلا أنه قام بهذا العمل البطولي لإنقاذ أهالي قريته من خطر الحريق.

وقال السنباطي، في تصريحات خاصة، إنه لا يجيد القيادة، إلا أنه لم يفكر في حياته بل سعى جاهدا لإنقاذ أهالي قريته من كارثة محققة، مشيرا إلى أنه قاد السيارة بعيدا عن القرية، وقفز منها قبل أن يدفع بها إلى الترعة.

وتابع قائلا: "موت واحد أفضل من موت أهالي القرية"، في المقابل، طالب أهالي قرية صفط الحرية بمركز إيتاي البارود، بتكريمه على دوره البطولي.

وكان الحريق قد نشب داخل محطة وقود القرية، إثر انفجار سيارة محملة بالسولار أثناء تفريغ الوقود بمحطة بنزين. 

وأسفر الحريق عن احتراق 2 تانك سولار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيق في أسباب الحريق.

#مصر #الحريق #حوادث #اخبار مصر

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