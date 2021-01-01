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الكيلة: وفد متخصص من الصحة يتابع الوضع الصحي للمحررة الحامل أنهار الديك

السبت 04 سبتمبر 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: وفد متخصص من الصحة يتابع الوضع الصحي للمحررة الحامل أنهار الديك



رام الله /سما/

أفادت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أن وفداً متخصصاً من وزارة الصحة سيتابع الحالة الصحية للمحررة أنهار الديك لتوفير ولادة آمنة لها.

وأكدت الكيلة أنها راسلت الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يعنى بتدعيم حق المرأة والرجل والطفل في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص، ووضعتهم في صورة وضع أنهار الديك.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن المحررة الديك بكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيكل، مع إقامة جبرية في منزل عائلتها في بلدة كفر نعمة.
 

#وزارة الصحة #مي الكيلة #انهار الديك #السجون الاسرائيلية

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