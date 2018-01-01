غزة: إطلاق "بالونات تحذيرية" تحمل رسائل وصور شهداء للاحتلال

غزة /سما/

أطلق شبان فلسطينيون، السبت، بالونات من قطاع غزة تجاه المستوطنات أو بما يسمى منطقة "غلاف غزة" المحاذية للقطاع المحاصر، وتحمل البالونات صورا للشهداء، ورسائل تحذيرية تطالب الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن غزة.

وفي حديث "للأناضول" قال شاب ملثم يدعى "أبو مالك"، خلال إطلاقه لدفعات من البالونات: "نقوم بإطلاق البالونات المحملة بصور الشهداء الذي اغتالهم العدو الصهيوني، ورسائل تحمل تهديدات له".

ومؤخرا، قررت فصائل فلسطينية في غزة تصعيد أنشطة المقاومة الشعبية ومن ضمنها إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات أو بما يسمى منطقة "غلاف غزة"؛ احتجاجا على تشديد الحصار ورفض إعادة إعمار غزة، ومنع إدخال العديد من البضائع.

وأضاف "أبو مالك": "رسالتنا اذا استمر العدو بحصار غزة فإن البالونات ستكون محملة بالشعل الحارقة والمتفجرات بدلا من الرسائل وصور الشهداء".

ومن ضمن العبارات المكتوبة على البالونات "ارفعوا حصار غزة"، و"ننتظر أموال الإعمار"، و"أغيثوا غزة".

وردا على تشديد الحصار، تنفذ الفصائل الفلسطينية بشكل يومي، فعاليات احتجاجية قرب الشريط الحدودي، تشمل إطلاق بالونات حارقة، وتنظيم ما يعرف باسم "الإرباك الليلي"، الذي يشمل عمليات إطلاق مفرقعات وإشعال نيران؛ بهدف إزعاج قوات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين.

و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في أيار/ مايو 2018، كأسلوب احتجاجي على اعتداءات الجيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.