والدة شهيد وخمسة أسرى.. “فتح” في نابلس تكرم المناضلة (أم ناصر أبو حميد)

رام الله /سما/

كرمت حركة “فتح” في محافظة نابلس، اليوم السبت، المناضلة (أم ناصر أبو حميد) من مخيم الامعري، والدة الشهيد عبد المنعم ابو حميد واشقائه الخمسة المحكومين بالمؤبدات (نصر وناصر وشريف ومحمد، واسلام).

يشار الى ان ابنها الاسير ناصر(49 عاماً) مريض ويعاني ظروفا صحية صعبة وهو محكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاما، وكان قد جرى اعتقاله عام 2002.

وكان في استقبال (أم ناصر) في مكتب الاقليم، امين سر حركة “فتح” في المحافظة، محمد حمدان، واعضاء لجنة الاقليم، وعضو المجلس الثوري، كفاح حرب، ومنسق اللجنة الوطنية لدعم الاسرى مظفر ذوقان، وعدد من قادة وكوادر الحركة والاسرى المحررين.

وجاء تكريم (أم ناصر) عقب فعالية تضامنية في نابلس تضامنا مع نجلها الاسير ناصر والاسير اياد حربيات، اللذين يعانيان من سياسة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال.