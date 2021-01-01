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وزير خارجية ايران: "المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال"

السبت 04 سبتمبر 2021 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية ايران: "المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال"



طهران /سما/ د ب أ

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، اتصالا هاتفيا مع إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد له فيه دعم طهران للقضية الفلسطينية.

وشدد عبد اللهيان في اتصاله على أن "المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال"، لافتا إلى أن "إيران تدعم إجراء استفتاء بين السكان الأصليين في فلسطين لتقرير مصيرهم".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "إيران ستبقى تدعم كفاح الشعب الفلسطيني لتشكيل دولة مستقلة على أراضي فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس".

يذكر أن عبد اللهيان صرح في يوليو المنصرم أن "إسرائيل لن يكون لها مكان في المنطقة".

وجاء تصريح عبد اللهيان وقتها على خلفية الإعلان عن افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

#ايران #الخارجية الايرانية #المقاومة الفلسطينية #حركة حماس

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