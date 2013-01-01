شباب رفح يتوج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم في قطاع غزة

غزة /سما/

توج فريق شباب رفح، مساء اليوم السبت، بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم، في قطاع غزة.

وجاء تتويج الشباب باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013-2014، بعد فوزه في الأسبوع الـ22 والأخير على نادي التفاح بثلاثية نظيفة، رافعا رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن مطارده المباشر اتحاد الشجاعية، بينما هبط التفاح إلى دوري الدرجة الأولى بعد حلوله في المركز الأخير بـ11 نقطة.

ورفع الشباب رصيده من الألقاب إلى ثلاثة في بطولة الدوري، بينما يعد نادي خدمات رفح حامل اللقب القياسي في عدد الألقاب برصيد ستة.