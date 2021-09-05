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الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بشأن لقاح كورونا

السبت 04 سبتمبر 2021 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تصدر تعميما مهما للمواطنين بشأن لقاح كورونا



غزة /سما/

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم تعميما مهما للمواطنين حول حملة تطعيم لقاح كورونا 

وتوجهت وزارة الصحة بالشكر لكافة المواطنين لاستجابتهم الواعية واقبالهم المشهود على مراكز ونقاط التطعيم من أجل تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا  حفاظاً على انفسهم وتحقيقاً للمناعة المجتمعية المطلوبة لمواجهة الجائحة .

وأشارت الوزارة الى أن  خلية الازمه بوزارة الصحة تابعت حملة التطعيم وما رافقها من حالة ازدحام رغم زيادة نقاط التطعيم ومن أجل توفير ظروف ملائمة أثناء تلقي اللقاح فقد تقرر ما يلي  : 

 1. تأجيل تطعيم الفئات العمرية التي تقل أعمارهم عن 30  بدءا من يوم الاحد الموافق ل 05/09/2021 الى وقت لاحق يعلن عنه في حينه ،

2.  ان موعد استحقاق الجرعة الثانية وحسب الفترة الزمنية الموصى بها  تمتد من (3 الى 6 اسابيع ) من تلقي الجرعة الاولى وسيتم ارسال رسائل نصية للمواطنين من أجل تفويجهم لمنع حدوث الزحام  .

3. أي مواطن لم تصله رسالة  قبل 72 ساعة من نهاية الاسبوع السادس من تاريخ تلقي الجرعه الاولى عليه الاتصال على الارقام المدونة في بطاقة التطعيم أو التوجه لأقرب مركز صحي للمتابعة مصطحباً معه بطاقة التطعيم.

#وزارة الصحة #لقاح كورونا #فيروس كورونا #قطاع غزة

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