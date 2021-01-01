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سفير قطر لدى أفغانستان: إعادة فتح مطار كابول لاستقبال المساعدات

السبت 04 سبتمبر 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفير قطر لدى أفغانستان: إعادة فتح مطار كابول لاستقبال المساعدات



الدوحة /سما/

 نقلت قناة الجزيرة اليوم السبت عن سفير قطر لدى أفغانستان قوله إن فريقا فنيا تمكن من إعادة فتح مطار كابول لاستقبال المساعدات كما نقلت عن مراسلها قوله إن الرحلات الداخلية استؤنفت.

وذكرت الجزيرة نقلا عن السفير أن مدرج الطائرات في المطار تم إصلاحه بالتعاون مع السلطات في أفغانستان. وأضافت أن رحلتين داخليتين أقلعتا من كابول إلى مدينتي مزار الشريف وقندهار.

ومطار كابول مغلق منذ انتهاء جسر جوي ضخم بقيادة الولايات المتحدة لنقل رعاياها ورعايا دول غربية أخرى وأفغان ساعدوا الغرب. وبانتهاء العملية يكون آخر جندي أمريكي قد انسحب من أفغانستان بعد حرب استمرت عشرين عاما.

وجاء إجلاء عشرات الآلاف بعد سيطرة حركة طالبان الخاطفة على أفغانستان.

ومع انتهاء العملية في آخر أغسطس/ آب، لم يتسن إجلاء الآلاف الذين أرادوا الخروج من أفغانستان خوفا على حياتهم في ظل حكم طالبان. ووعدت طالبان بالسماح للراغبين في الرحيل بالعبور الآمن.

كان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في الدوحة يوم الخميس إن البلد الخليجي يجري محادثات مع طالبان ويعمل مع تركيا على تقديم دعم فني محتمل لاستئناف العمليات في مطار كابول.

#قطر #مطار كابل #افغانستان #حركة طالبان

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