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"النجاح" ضمن أول 500 جامعة في تصنيف "التايمز" عالميا وبيرزيت ضمن الفئة /61-70/ عربيا

السبت 04 سبتمبر 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النجاح" ضمن أول 500 جامعة في تصنيف "التايمز" عالميا وبيرزيت ضمن الفئة /61-70/ عربيا



رام الله /سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج جامعة النجاح الوطنية ضمن أول 500 جامعة عالمية في تصنيف التايمز العالمي، وجامعة بيرزيت ضمن الفئة (61-70) للجامعات العربية بنسخته للعام 2021.

وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت لهذا التميز، مثمنا مشاركة كل من جامعة القدس والجامعة العربية الأمريكية في التصنيف ذاته.

وأكد أبو مويس أن هذا التميّز يؤكد تشبث الشعب الفلسطيني بالعلم والمعرفة، والحرص على خيار البقاء في المُقدّمة دائما، معبرا عن اعتزازه بكافة مؤسسات التعليم العالي التي تُشكل عنصراً أساسياً من عناصر بناء الدولة الفلسطينية المستقلة؛ عبر رفد المجتمع بالكفاءات من الخريجين الذين يسهمون في بناء هذه الدولة.

وشدّد على ضرورة مشاركة كافة الجامعات الفلسطينية في التصنيفات العالمية والإقليمية لتعزيز سمعة قطاع التعليم العالي الفلسطيني، والوصول بمؤسساته إلى العالمية، مثمنا التميّز الذي وصلت إليه المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

يُشار إلى أن تصنيف "التايمز" يضم خمسة معايير هي: التعليم والتعلّم بنسبة (30%)، والبحث العلمي بنسبة (30%)، وجودة البحوث بنسبة (30%)، والدخل من الصناعة بنسبة (2.5%)، والتعاون الدولي بنسبة (7.5%).

#التعليم العالي #جامعة النجاح #جامعة بيرزيت #تصنيف التايمز العالمي

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