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الشرطة تكشف عن قضايا إعتداء وسلب لمواطنين في ضواحي القدس

السبت 04 سبتمبر 2021 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف عن قضايا إعتداء وسلب لمواطنين في ضواحي القدس



القدس المحتلة /سما/

كشفت الشرطة اليوم ملابسات قضايا إعتداءٍ وسلب تعرض لها مواطنين وقبضت على مشتبه بهما بتنفيذها في منطقة جنوب شرق القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة تلقى شكاوى من سائقين يعملان في شركات لتوصيل طرود للمواطنين في حادثتين منفصلتين حول قيام مجهولين بإستدراجهما لمنطقة محاذية لجدار الفصل بالقرب من بلدة الشيخ سعد جنوب شرق القدس والإعتداء عليهما بالضرب وتكسير نوافذ المركبتين

وبتهديدهما بأدوات حاده تم سلب أموال كانت بحوزتهما قدرها المشتكون ب 10 آلاف شيكل.

وأضافت بأن طاقم الأدلة الجنائية بفرع المباحث العامة وبمساندة مركز شرطة جنوب شرق القدس باشروا إجراءات البحث والتحري وتم حصر الإشتباه بشخصين من سكان المنطقة والقبض عليهما وبتدوين إفادتهما أفادا بقيامهما بالإعتداء على المواطنين وسلبهما.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهما لحين إحالتهما للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #القدس

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