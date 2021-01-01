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اوحانا: الشاباك لا يتحرك ضد مخارط الأسلحة الواقعة خارج الخط الاخضر

السبت 04 سبتمبر 2021 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اوحانا: الشاباك لا يتحرك ضد مخارط الأسلحة الواقعة خارج الخط الاخضر



القدس المحتلة /سما/

قال عضو الكنيست الاسرائيلي عن الليكود امير اوحانا ان جهاز الامن العام الشاباك لا يتحرك ما فيه الكفاية ضد الورشات لانتاج الأسلحة الواقعة وراء الخط الأخضر.

وفي ندوة ثقافية عقدت في بئر السبع بعد ظهر اليوم أضاف اوحانا ان قطع الأسلحة المحلية الصنع التي يتم انتاجها في هذه المخارط تصل الى جهات إجرامية في المجتمع العربي. وأوضح النائب اوحانا الذي كان وزير الامن الداخلي في الحكومة السابقة، ان الشاباك يرى انه ليس من واجبه الانشغال بما لا يعتبر جريمة امنية محضة. وفق هيئة البث الاسرائيلية (مكان)

هذا وتنظم اللجان الشعبية والقوى الوطنية في منطقة الشاغور وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الشرطة في مجد الكروم، وذلك للمطالبة بالعمل بشكل جدي وصارم ضد آفة العنف والجريمة وإيجاد حلول لها.

 وتنظم وقفات احتجاجية مماثلة في أماكن مختلفة من بينها مظاهرة أمام مركز شرطة عيرون في وادي عارة، وأخرى في كفر ياسيف.

#اسرائيل #الشاباك الاسرائيلي #الجريمة والعنف #المجتمع العربي

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