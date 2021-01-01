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جنرال "إسرائيلي": لو استجبنا لمُطالبات إقالة المسؤولين عن الفشل بالجيش لن يبقى فيه أحد

السبت 04 سبتمبر 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال "إسرائيلي": لو استجبنا لمُطالبات إقالة المسؤولين عن الفشل بالجيش لن يبقى فيه أحد



القدس المحتلة /سما/

عقب قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي سابقا الجنرال تال روسو، يوم السبت، على مطالبة عائلة القناص "الإسرائيلي" الذي قتل متأثرا بإصابته بإطلاق نارعلى حدود غزة، بتشكيل لجنة تحقيق خارجية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن الجنرال روسو قوله إن "هذا الطلب غير منطقي"، مضيفا : "لو استجبنا لمطالبة العائلات بمحاسبة المسئولين عن الفشل وإقالتهم فلن يتبقى أحد في الجيش. سنقيل رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الجنوبية وغيرهم".

والإثنين الماضي، أعلن الاحتلال عن مقتل القناص بارئيل شموئيلي (21 عاما) متأثرا بإصابته قبل 9 أيام عند حدود قطاع غزة.

وطالبت عائلة الجندي القتيل بشكل رسمي بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية في الحادثة، كما أن أعضاء "كنيست" من "الليكود" وغيرهم طالبوا بتحقيق برلماني في الإخفاق الذي حصل ما أدى لمقتل الجندي لاحقًا.

وفي مقابلة على قناة كان العبرية، دعا يوسي شموئيلي والد القناص القتيل، رئيس حكومة اسرائيل نفتالي بينت وكبار قادة الجيش إلى تحمل المسؤولية والاسـتـقــالـة.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #بارئيل شموئيلي #حدود غزة

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