السفير البحريني لدى تل أبيب يوجه رسالة للحكومة والشعب اليهودي

القدس المحتلة /سما/

وجه السفير البحريني خالد الجلاهمة رسالة شكر للحكومة والشعب اليهودي على حفاوة الاستقبال التي حظي بها.



وأشاد الجلاهمة، في كلمة مصورة نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر تويتر، بـ"حفاوة الاستقبال" التي حظي بها منذ قدومه إلى إسرائيل.





بعد يوم من وصوله من المنامة الى تل ابيب سعادة سفير البحرين لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة في لقاء خاص مع إسرائيل تتكلم بالعربية: "نشكر الحكومة والشعب الإسرائيلي على حفاوة الاستقبال والترحاب". والتقى سعادة السفير امس كلا من وزير الخارجية يائير لبيد والمدير العام الون اوشبيز ???????????????? pic.twitter.com/NYOnTsUBok — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 3, 2021

وأكد السفير البحريني لدى إسرائيل أنه سيعمل على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين بلاده وإسرائيل.الجلاهمة أول سفير للبحرين لدى إسرائيل بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الدولتين في سبتمبر من عام 2020 في البيت الأبيض. ورابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.وشغل الجلاهمة منصب مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، ونائب سفير البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2013.