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السفير البحريني لدى تل أبيب يوجه رسالة للحكومة والشعب اليهودي

السبت 04 سبتمبر 2021 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير البحريني لدى تل أبيب يوجه رسالة للحكومة والشعب اليهودي



القدس المحتلة /سما/

وجه السفير البحريني خالد الجلاهمة رسالة شكر للحكومة والشعب اليهودي على حفاوة الاستقبال التي حظي بها.
 
وأشاد الجلاهمة، في كلمة مصورة نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر تويتر، بـ"حفاوة الاستقبال" التي حظي بها منذ قدومه إلى إسرائيل.
 

وأكد السفير البحريني لدى إسرائيل أنه سيعمل على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين بلاده وإسرائيل.
 
الجلاهمة أول سفير للبحرين لدى إسرائيل بعد توقيع اتفاقية التطبيع بين الدولتين في سبتمبر من عام 2020 في البيت الأبيض. ورابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.
 
وشغل الجلاهمة منصب مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، ونائب سفير البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2013.

#البحرين #اسرائيل #سفير البحرين #يوسف خالد الجلاهمة

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