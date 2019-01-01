عائلة شموئيلي تهاجم الجيش: تفاصيل جديدة حول ظروف مقتل القناص الاسرائيلي شرق غزة

القدس المحتلة /سما/

هاجم والدة القناص الإسرائيلي بارئيل شموئيلي الذي قتل على حدود غزة، اليوم، الحكومة والجيش الاسرائيلي.

وقال وفق ما أوردته وسائل اعلام اسرائيلية، "أدركت أن كل الاستعدادات وتدريبات الجيش ذهبت أدراج الرياح، أنا لا أثق بالجيش ولا بالحكومة!:

بدورها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم منذ عام 2019، بوجود ثغرة في الموقع الذي قتل فيه القناص الإسرائيلي بارئيل شمولي، في أغسطس الماضي.

وبحسب الصحيفة، فقد أورد التحقيق الذي أجراه الجيش عقب مقتل القناص أن قيادة الجيش كانت على علم بأن مدى الرؤية في المكان محدودًا، لكنها لم تفعل شيئًا حيال ذلك.

وأوضحت الصحيفة، أن جنود الجيش كانوا قد حذروا قادتهم في القيادة الجنوبية للجيش في مارس 2019، بأنه يستحيل رؤية بعض الزوايا من خلال الفتحة الموجودة في الجدار.

وأظهر التحقيق العسكري الذي أجراه جيش الاحتلال في ظروف مقتل القناص، أنه لم يكن هناك أي تقييد لأوامر إطلاق النار، كما ادعت عائلته.

وبيّن أن استعدادات الجيش الاسرائيلي لم يعتريها ثغرات جوهرية، باستثناء طريقة نشر القناصة والجنود في المنطقة الفاصلة مع قطاع غزة.

وبحسب التحقيق، بعد إصابة القناص سادت حالة من الارتباك بين الجنود والضباط بسبب عدم مقدرتهم على تحديد مصدر إطلاق النار، حيث اعتقد بعضهم أنه أصيب بنيران صديقة.

وأرجع التحقيق سبب عدم تقدير الجنود والضباط لمصدر النيران في البداية، إلى قدرة المقاوم الذي أطلق النار على إخفاء مسدسه، بحيث لم تستطع كاميرات المتابعة والمراقبة التقاطه، وقد أخرجه قبل تنفيذ العملية بوقت قصير جدًا.

وجاء في التحقيق أن القناص أصيب في عينه برصاصة واحدة، وتلقى الإسعاف الأولي في المكان، وقد نقل بسيارة مصفحة إلى مكان آمن ثم إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

ووأضح التحقيق أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الفلسطينيين خططوا مسبقا لكي تكون المواجهات في ذلك اليوم عنيفة، ومن مسافات قريبة، خاصة وأن قوات الضبط الميداني انسحبت من المكان قبل انتهاء المظاهرة، ولاحقا وقعت عملية إطلاق النار، التي نفذها عضو في حركة حماس، وفق معلومات جيش الاحتلال.

وسلم الجيش الاسرائيلي نتائج التحقيق لعائلة القناص القتيل، والتي كانت قد اتهمت حكومة بينت بالجبن والخوف وتقييد أوامر إطلاق النار،فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن العائلة رفضت نتائج التحقيق واعتبرتها مضللة.