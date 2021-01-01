جنرال إسرائيلي: حماس مستعدة للتصعيد واسرائيل تبحث عن سلالم للنزول عن الشجرة

القدس المحتلة /سما/

اعتبر الباحث في "معهد السياسة والاستراتيجية" في المركز المتعدد المجالات في "هرتسليا"، الجنرال احتياط "أودي إفينتال" أن حركة حماس قررت توتير الأوضاع الأمنية للضغط على الاحتلال، من أجل تحقيق إنجازات ملموسة في قضية فك الحصار غزة.

وقال إن "حماس تستند في تقديرها إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتجنب جولة أخرى في غزة مع قرب الأعياد اليهودية وفي ضوء تفاقم أزمة كورونا".

ومع ذلك يرى الجنرال الإسرائيلي أن "حماس تأخذ في الحسبان أن توتير الأوضاع يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تصعيد واسع ومن الواضح أنها مستعدة للمخاطرة بذلك".

وتابع الباحث الإسرائيلي "هذا يوضح أن الردع الذي حققه جيش الاحتلال في عملية حارس الأسوار محدود للغاية، وفي الأسابيع الأخيرة يبدو أن "إسرائيل" كانت تبحث بكل الطرق عن سلالم تنزل بها عن الشجرة فيما يخص الأموال القطرية".

ويعتقد الباحث والجنرال الإسرائيلي أنه "على الرغم من تصريحات قادة الحكومة سابقا بأن "ما كان لن يكون"،وأن غزة لن يعاد إعمارها بدون حل لقضية الأسرى لدى حماس، يبدو أن "إسرائيل" ستضطر للعودة إلى النموذج السابق في التعامل مع غزة".