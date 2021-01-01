سلوان: الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله

القدس المحتلة /سما/

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، عائلة أيمن أبو هدوان على هدم منزلها في واد الربابة بسلوان في القدس.

وأفادت العائلة أن بلدية الاحتلال هددتهم بهدم منزلهم وتحميلهم كافة تكاليف الهدف ودفع غرامات باهظة، في حال لم يتم تنفيذ الهدم ذاتيًا.

وتعرضت منازل عائلة هدوان على مدار السنوات الماضية لاعتداءاتهم من ضرب وتكسير مركباتهم، وفي أحد المرات ألقى المستوطنون الزجاجات الحارقة داخل منزلهم، فحرقوا جزءًا منه.

وكان أهالي سلوان، دعوا لوقفة احتجاجية ضد سياسات التهجير القسري وهدم البيوت ومصادرة الأراضي اليوم السبت عند مفرق العين بسلوان في تمام السادسة مساءً.