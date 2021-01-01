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الشرطة تفض شجاراً وتقبض على عدد من المشتبه بهم في جنين

السبت 04 سبتمبر 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفض شجاراً وتقبض على عدد من المشتبه بهم في جنين



جنين /سما/

فضت الشرطة شجاراً نتج عنه إصابة مواطنة بعيار ناري وقبضت  على 3 أشخاص مشتبه بهم بالمشاركة فيه في إحدى بلدات المحافظة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول نشوب شجارٍ إستخدمت به الأسلحة النارية  في إحدى بلدات المحافظة.
على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للمكان وعملت على السيطرة على الشجار واعادت الهدوء وفرض النظام  وقبضت على 3 أشخاص مشتبه بهم بالمشاركة فيه ونتج عنه إصابة مواطنة بعيار ناري تم إدخالها المشفى لتلقي العلاج .

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً .

#الشرطة الفلسطينية #اطلاق نار

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