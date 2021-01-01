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انطلاق مهرجان تسويق العنب في جنين

السبت 04 سبتمبر 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق مهرجان تسويق العنب في جنين



جنين /سما/

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مهرجان “أيام العنب” التسويقية في جنين، تحت رعاية وبمشاركة وزير الزراعة رياض العطاري، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات العاملة في القطاع الزراعي، وعن تنظيم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، وعدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.

ويأتي هذا النشاط السنوي للمرة الخامسة على التوالي، برعاية من وزارة الزراعة وتنظيم وتمويل من الغرفة التجارية الصناعية، وتجمع مزارعي العنب في محافظة جنين.

وثمن الرجوب جهود وزير الزراعة والغرفة التجارية وتجمع مزارعي العنب في المحافظة، مؤكدا دعم المحافظة لكل الجهود الرامية لتعزيز صمود المزارعين، وتحسين معيشتهم.

وأشار إلى أن افتتاح المهرجان هو بمثابة رسالة لدعم المزارع الفلسطيني، والمنتج الزراعي في جنين والوطن، بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

 وأضاف “سنقدم الإمكانيات المتاحة كافة لدعم القطاع الزراعي والنهوض به، وتعزيز صمود المزارعين”.

بدوره، ثمن العطاري جهود المحافظة المميزة، وكذلك الغرفة التجارية في دعمها للقطاع الزراعي والمزارعين، وبجهود تجمع مزارعي العنب في إقامة الأيام التسويقية، لما لها من دور في التعريف بالمنتج من جهة، ومساعدة المزارعين بالتسويق.

 وأشار العطاري إلى توقيع عمل الشركة الفلسطينية الاردنية للتسويق، والتي سيكون لها دور كبير في تسويق المنتج الفلسطيني لكل دول العالم، معلنا إطلاق مشاريع زراعية واقتصادية الشهر المقبل في جنين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، لما لها من خصوصية وأهمية لدعم القطاعين الزراعي والاقتصادي.

وافتتح داخل المهرجان الذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام زاوية خاصة للمأكولات التراثية الشعبية من أعمال الجمعيات النسوية.

#مهرجان أيام العنب #جنين

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