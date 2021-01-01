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الصحة الإسرائيلية تستعد للتطعيم بجرعة رابعة للتعايش مع كورونا

السبت 04 سبتمبر 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تستعد للتطعيم بجرعة رابعة للتعايش مع كورونا



القدس المحتلة /سما/

تستعد وزارة الصحة الإسرائيلية، لتطعيم الجرعة الرابعة بهدف تقبل فكرة التعايش مع موجات فايروس كورونا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن إسرائيل تعتزم التعاقد مع شركات أدوية مختلفة للحصول على كميات كبيرة من اللقاحات، في إطار الاستعدادات لإمكانية تطعيم الجمهور بالجرعة الرابعة وتوسيع الحملة لتشمل الأطفال دون سن 12 عامًا.

وتقدر تكلفة الجرعات الإضافية بمليارات الشواقل.

وقال سلمان زرقا المنسق “الوطني لشؤون مكافحة كورونا” في إسرائيل، قوله إنه يتم الاستعداد للجرعة الرابعة، وأن الجمهور يؤمن بالجهاز الصحي الذي كان أول من بدأ بحملة التطعيم في العالم، وأول من أعطى الجرعة الثالثة.

وشدد زرقا على ضرورة منع التجمهر الكبير والذي قد يتسبب بعرقلة المساعي الهادفة لحصر الوباء، داعيًا الجمهور الإسرائيلي للتحلي بأكبر قدر من الحيطة والحذر.

وقال إن “أي تجمع في الوقت الحالي غير ضروري، خاصة وأن هناك انخفاضًا في عدد المرضى بحالة خطيرة”، معربًا عن قلقه الشديد من أن تؤدي التجمعات الجماهيرية الكبيرة إلى زيادة معدلات الإصابات مرة أخرى.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #لقاح كورونا #اسرائيل #اصابات كورونا

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