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الشرطة تداهم وكراً لمروجي المخدرات ومتعاطيها في بيت لحم

السبت 04 سبتمبر 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تداهم وكراً لمروجي المخدرات ومتعاطيها في بيت لحم



بيت لحم /سما/

داهمت الشرطة اليوم وكراً يستخدمه مروجي المخدرات ومتعاطيها في تغليف وتجهيز المواد المخدره في محافظة ييت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة وبناءً علي معلومات مؤكدةٍ حول مكان مشبوه يستخدمه مروجي المخدرات في تجهيز المواد المخدره و تسليمها للمتعاطين وبعد التأكد من دقة هذه المعلومات تحركت قوة من الفرع للمكان وبمداهمته وتفتيشه تم ضبط 19 إصبعا جاهزة للتوزيع من مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع حشيش وضبط أكياس مغلفه بداخلها مادة المارجوانا ومادة الهايدرو المخدرة وجميعها معده للتوزيع والترويج.

وأكدت الشرطة أنه تم التحرز على المضبوطات وجاري العمل على إحضار المروجين لهذه المواد وتقديمهم للعدالة.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

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