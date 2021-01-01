6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل ستة أسرى الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضًا للاعتقال الإداري.

ووفقًا لبيان نادي الأسير، اليوم السبت، فإن أقدم المضربين، الأسير كايد الفسفوس من دورا جنوب الخليل، الذي يواصل إضرابه لليوم 52.

وثاني المضربين هو الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام لليوم 45، وثالثهم الأسير المهندس علاء الأعرج من طولكرم، المضرب عن الطعام لليوم 27.

كما يواصل الأسير هشام أبو هواش من الخليل إضرابه لليوم 19، والأسير رايق صادق بشارات من طوباس منذ 14 يومًا، والأسير شادي أبو عكر من بيت لحم منذ 11 يومًا.