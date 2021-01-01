شرطة الاحتلال: موجة عنيفة من الأحداث في الداخل المحتل مسألة وقت

الداخل المحتل / سما /

قال مسؤول كبير في شرطة الاحتلال، إن موجة أخرى من الأحدث في الداخل المحتل هي مسألة وقت وستكون أكثر عنفًا، وفق ما نشر موقع والا العبري.



وذكر الموقع أنه "بعد أحداث العنف التي شهدتها مدن الداخل خلال عملية "حارس الأسوار" والانتقادات التي وجهت حينها للشرطة بعدم مقدرتها على مواجهة تلك الأحداث، حذّر مسؤول كبير في الشرطة من أنهم ليسوا مستعدين لاحتمال تجدد هذه الأحداث الأمر الذي سيدفع ثمنه المستوطنين".



وأشار المسؤول أن الأحداث القادمة في الداخل هي مسألة وقت فقط وستكون أكثر عنفا ضد المستوطنين وعناصر شرطة الاحتلال.