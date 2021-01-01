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بلدية خان يونس توفر مياه للشرب في المتنزهات العامة وأبراج الإنقاذ البحري والمقار الشرطية

السبت 04 سبتمبر 2021 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس توفر مياه للشرب في المتنزهات العامة وأبراج الإنقاذ البحري والمقار الشرطية



خانيونس / سما /

قامت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع جمعية احسان، بتوفير مياه صالحة للشرب في المتنزه البحري الواقع في شارع ياسر عرفات "الرشيد الساحلي"، وكذلك المتنزه الإقليمي جنوب شارع عبد العزيز الرنتيسي "المحررات"، بالإضافة إلى بعض المقار الشرطية وأبراج الإنقاذ البحري.

وذكر عضو المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، أن جمعية إحسان قامت بالتعاون مع البلدية بتخصيص الساحات الملائمة في المتنزهات السابقة حيث تم في وقت سابق تركيب خزانات المياه الأرضية "نورستا"، ومن ثم تعبئتها وفق جدول معتمد من أجل الاستفادة من المياه على مدار الساعة سيما وأن تلك المتنزهات تقع في الناحية الغربية من خان يونس ويؤمها الآلاف من المواطنين من أجل التنعم بالبيئة الخضراء وشاطئ البحر.

وبين أبو شمالة أهمية تلك المبادرات التي تطلقها المؤسسات الإغاثية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للسكان ومن أبرزها توفير المياه الصالحة للشرب، ليتمكن عموم المصطافين ومرتادي المتنزهات العامة قضاء أوقات سعيدة مع أسرهم، مشيرًا إلى أن طواقم البلدية المختصة قامت في وقت سابق بتهيئة تلك الأماكن وصيانة المرافق الداخلية بها من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل نوه أبو شمالة إلى أن جمعية إحسان قامت بتزويد خزانات أبراج الإنقاذ البحري على طول الشاطئ، والشرطة البحرية في منطقة "النص" وخزان حسبة السمك في ميناء الصيادين، وموقع جهاز الشرطة الواقع بالقرب من المتنزه الإقليمي، بالمياه الصالحة للشرب وذلك استكمالاً للجهود المبذولة التي تستهدف دعم احتياجات مقدمي الخدمات للسكان.

وأوضح أبو شمالة أن توزيع المياه يأتي استجابةً لنداءات المواطنين القاطنين في الأحياء النائية، معربًا عن أمله في تكرار تلك التجارب الناجحة في جميع أحياء خان يونس، شاكرًا في ذات السياق جمعية احسان ومجلس إدارتها على جهودهم في مشروع سقيا المياه.

#بلدية خان يونس #المتنزهات #الإنقاذ البحري

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